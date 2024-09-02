"Не копійка": Нацбанк хоче зміну назву монети - що пропонує

Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". Це пояснюють тим, що хочуть відродити "історичну справедливість".

Про це йдеться на сайті фінустанови.

"Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово "шаг", - зазначив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Чому саме "шаг"

На сайті Нацбанку сказано, що назва "шаг" давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.). Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.

"У часи Української революції 1917–1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою “шаг”, що було закріплено на законодавчому рівні. Тому вiдродження такої практики обґрунтоване iсторичною та мовною традицiєю України", - йдеться у повідомленні установи.

У НБУ запевняють, що наукова спільнота підтримує ініціативу Національного банку. Насамперед можливість перейменування українських монет з "копійка" на "шаг" досліджувалася істориками Національного банку, які працюють у Музеї грошей НБУ.

Які потрібно зробити кроки

Національний банк розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін, які передбачають:

унесення відповідних змін до статті 32 Закону України "Про Національний банк України";

визнання такими, що втратили чинність, двох постанов Президії Верховної Ради України:

"Про розмінну монету України" від 2 березня 1992 року № 2156-XII;

"Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України" від 10.12.1991 № 1952-XII;

унесення змін до Законів України "Про пенсійне забезпечення", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", до статті 249 Податкового кодексу України з метою синхронізації термінології.

Зокрема, пропонується встановити, що:

співвідношення між "копійкою" та "шагом" дорівнюватиме 1:1;

Національний банк розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення в обіг "шагів", а також порядок і строки вилучення з обігу "копійок".

Національний банк не планує спеціально вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги.

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