Не кожен про це знає: як корисуватися мікрохвильовою піччю, щоб вона прослужила довше

Є обов'язкові правила, як користуватися мікрохвильовою піччю, щоб вона пропрацювала довше. Читвйте про них в матеріалі ТСН.ua.

В Lifehacker розповіли, як користуватися мікрохвильовою піччю так, щоб вона залишалася робочою довше. Насамперед, дуже важливо зберігати техніку в чистоті. А тому обов'язково використовуйте кришку під час приготування чи розігрівання їжі.

Коли всередині мікрохвильова піч все ж забруднилася, відразу її помийте. Залишки продуктів можуть поглинати енергію техніки, тому кухонний прилад швидше виходить з ладу.

Не варто забувати про бруд, який в'ївся і накопичився. Всередині мікрохвильовки може утворюватися тонка плівка, яку не помітно. Вона з'являється навіть в тому випадку, якщо ви завжди накриваєте їжу кришкою і своєчасно витираєте плями. Чим довше ви не будете чистити техніку, тим більший шар плівки буде накопичуватися.

Не менш важливо промивати фільтри, які вловлюють жир. Якщо цього не робити, піч буде працювати менш ефективно. А ще вона швидше вийде з ладу, тому що їй доведеться збільшувати інтенсивність своєї роботи. Обов'язково знайдіть інформацію про те, як правильно знімати і чистити фільтр. Її виробники зазвичай залишають в інструкції до техніки. Варто звернути увагу — не кожна мікрохвильовка обладнана фільтром.

Якщо ж у вас не залишилося інструкції, зазвичай фільтри для уловлення жиру розташовуються знизу пристрою. Зняти їх доволі просто. Щоб їх очистити, наберіть в раковину гарячої води та додайте кілька крапель будь-якої рідини для миття посуду. Далі помістіть у воду фільтри і зачекайте, поки вони просочаться. Тоді можна буде легко прибрати жир. Потім їх потрібно просто промити і повернути в мікрохвильову піч.

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