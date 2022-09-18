Не лікувала і не доглядала: на Кіровоградщині матір довела до смерті 5-місячну дитину

Жінка не доглядала і вчасно не лікувала дитину, що спричинило її смерть.

Про це повідомляють у прокуратурі Кіровоградської області.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яку звинувачують у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідством встановлено, що на початку 2022 року до лікарні доправили дитину із сепсисом. За кілька днів 5-місячне немовля померло.

"Медики діагностували, а згодом це підтвердили результати експертиз, у п’ятимісячної дитини низку хвороб спричинених недоглядом. Між причиною настання смерті та невиконанням батьківських обов'язків по догляду за дитиною встановлено прямий причинний зв'язок. Наразі горе-матері загрожує обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Донецькій області вітчим вбив 3-річного сина своєї співмешканки, тіло склав у пакет і закопав. Про вбивство дитини знала її мати, але покривала свого співмешканця.

Читайте також: