Не лише авіація: військовий експерт сказав, що необхідно для переламу у війні

ЗСУ потрібно стріляти на велику відстань, щоб діставати ворога у глибокому тилу.

Так, Україні потрібна високоточна далекобійна зброя. Щобільше, її кількість має бути значною.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Павло Нарожний.

Потрібно нищити тили ворога

За словами Нарожного, крім F-16 та ATACMS, нам потрібна величезна кількість далекобійної високоточної зброї. За її допомогою наші воїни зможуть нищити тили й високовартісну техніку противника. Річ у тім, що на передній лінії розміщене відносно дешеве обладнання. Натомість для того, щоб дістати або "Мста-С", або більш сучасну систему ППО, РЕБ, треба стріляти на велику відстань.

"Моя точка зору – це засоби розвідки, ці самі дрони, ці самі літаки у великій кількості. І друге – це високоточні боєприпаси у величезній кількості", – висловився військовий експерт.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів про ключові переваги касетних боєприпасів. Передовсім вони дозволяють військовим значно економити снаряди. Так, в'єтнамська війна показала, що касетні та уламково-фугасні боєприпаси витрачалися у співвідношенні 1 до 8, тому ефективність зростає увосьмеро.

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