"Не лише Бердянський та Мелітопольський": експерт сказав, який напрямок відкриє шлях до Маріуполя

На південному напрямку ЗСУ утримують стратегічну ініціативу. Безперечно, йдеться про те, що ми не обмежуємося жодним чином тільки двома вже відомими напрямками – Бердянським та Мелітопольським.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Сергій Грабський.

Шлях до Маріуполя

Так, Вугледарський напрямок є дуже цікавим щодо розвитку подій. За словами фахівця, у разі прориву фронту ми виходимо на напрямок Волновахи. Це досить важливий залізничний вузол, а вся логістика російської армії базується на залізницях. Якщо нам вдасться там прорвати оборону і вийти саме на цей напрямок – це вже створить передумови для прямого проходу в район Маріуполя.

"Ситуація полягає в наступному: немає особливого значення, де ми вийдемо на узбережжя Азовського моря. Задача наша з виходом на узбережжя Азовського моря – перерізати сухопутний коридор. Де це буде здійснено: чи це буде в районі Мелітополя, чи це буде в районі Бердянську, чи в районі власне Маріуполя – для нас на першому етапі цієї наступальної операції немає особливого значення", – зауважив Грабський.

Далі ми вже будемо просто дробити й знищувати російський південний фронт, продовжує він, який буде приречений.

"Така оптимістична картинка... але вона сьогодні має права на існування, виходячи з того, що ми маємо", – підсумував Грабський.

Раніше екскомандир роти батальйону "Айдар" спрогнозував, що буде, якщо до зими ЗСУ не вийдуть на узбережжя Азовського моря.

Читайте також: