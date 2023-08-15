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"Не лише Бердянський та Мелітопольський": експерт сказав, який напрямок відкриє шлях до Маріуполя

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Не лише Бердянський та Мелітопольський": експерт сказав, який напрямок відкриє шлях до Маріуполя

Маріуполь / Фото: Reuters

Нашим бійцям потрібно вийти на узбережжя Азовського моря.

На південному напрямку ЗСУ утримують  стратегічну ініціативу. Безперечно, йдеться про те, що ми не обмежуємося жодним чином тільки двома вже відомими напрямками – Бердянським та Мелітопольським. 

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Сергій Грабський.

Шлях до Маріуполя

Так, Вугледарський напрямок є дуже цікавим щодо розвитку подій. За словами фахівця, у разі прориву фронту ми виходимо на напрямок Волновахи. Це досить важливий залізничний вузол, а вся логістика російської армії базується на залізницях. Якщо нам вдасться там прорвати оборону і вийти саме на цей напрямок – це вже створить передумови для прямого проходу в район Маріуполя.

"Ситуація полягає в наступному: немає особливого значення, де ми вийдемо на узбережжя Азовського моря. Задача наша з виходом на узбережжя Азовського моря – перерізати сухопутний коридор. Де це буде здійснено: чи це буде в районі Мелітополя, чи це буде в районі Бердянську, чи в районі власне Маріуполя – для нас на першому етапі цієї наступальної операції немає особливого значення", – зауважив Грабський.

Далі ми вже будемо просто дробити й знищувати російський південний фронт, продовжує він, який буде приречений.

"Така оптимістична картинка... але вона сьогодні має права на існування, виходячи з того, що ми маємо", – підсумував Грабський.

Раніше екскомандир роти батальйону "Айдар" спрогнозував, що буде, якщо до зими ЗСУ не вийдуть на узбережжя Азовського моря.

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Дата публікації
Перегляди
411
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