Не лише чоловіків: Жорін про необхідність загальної мобілізації в Україні

Військовий закликав суспільство мобілізуватись, спільно працювати на перемогу і розраховувати виключно на себе, а не на іноземних партнерів.

Мобілізація в Україні має бути загальна – і йдеться не лише про чоловіків. Вся країна має працювати на перемогу.

Про це заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

"Сьогодні нам потрібна загальна мобілізація. І я зараз не про чоловіків, які мають йти в армію. Країна має мобілізувати всі свої ресурси, всі можливості, всі виробництва", – каже Жорін.

Військовий закликав суспільство мобілізуватись і спільно працювати на перемогу.

"Потрібно усвідомити, що рано чи пізно вся допомога нам з інших держав може закінчитись. Коли ми зможемо розраховувати виключно на себе, то і жалітись будемо виключно собі", – підсумував заступник командира 3-ї штурмової.

Раніше Максим Жорін розповів, якою має бути мобілізація, щоб виграти війну.

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