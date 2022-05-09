Не лише для дезінфекції ран: 10 незвичайних способів використання перекису водню

Перекис водню - надійний помічник при різноманітних ранах та порізах. Але це не єдина його перевага. Про незвичні способи використання перекису водню читайте в матеріалі ТСН.ua.
Де можна ще застосовувати цей популярний препарат?
Існує щонайменше 10 цікавих способів використання перекису водню:
- Відбілювання одягу - якщо прополоснути білі рушники або білизну у воді зі склянкою перекису водню, речі не будуть жовтіти під час довгого використання. Також ця рідина допомагає позбутися певних плям на одязі білого кольору. Потрібно нанести невелику кількість засобу на пляму, залишити на хвилину, а потім акуратно протерти й сполоснути холодною водою.
- Лікування грибка на ногах - для цього потрібно змішати воду та перекис водню в пропорціях 1:1 та щовечора наносьте на уражені ділянки.
- Від нежитю - візьміть 1 столову ложку перекису водню та 1 склянку мінеральної негазованої води. Цей розчин потрібно використовувати як спрей.
- Від болю в шиї - цей спосіб використання перекису водню чудово підходить для тих, хто довгий час сидить за комп'ютером або в некомфортній позі. Щоб позбутися неприємних відчуттів, змочіть хустинку або будь-який шматок тканини в перекисі водню, покладіть на місце, яке затерпло, а зверху накрийте рушником. Такий комплес повинен залишатися на шиї 10-20 хвилин. Він прогріє та заспокоїть біль.
- Очищення кедів - якщо взяти 2 столові ложки соди, 1 столову ложку перекисі водню, 1 столову ложку води та змішати, а потім нанести цю суміш на білі ділянки взуття за допомогою зубної щітки, ви отримаєте білосніжну підошву. Лише не забудьте змити все через 20 хвилин.
- Дезінфекція контактних лінз - якщо під руками раптом немає аптечного розчину, його можна замінити перекисом водню. Після обробки не забудьте промити лінзи.
- Полоскання порожнини рота - способи використання перекису водню дуже широкі. Наприклад, препарат допомагає позбутися ранок та язв у роті. Для цього потрібно набрати в ротову порожнину 10 мл перекису водню і потримати 5 хвилин (не ковтайте!). А ще цей засіб чудово справиться з відбілюванням зубів та зниженням ймовірності утворення каріесу. Тому сміливо добавляйте його до зубної пасти чи ополіскувача.
- Лікування болю в горлі - потрібно змішати 1/2 склянки теплої води з 1/4 склянки перекису водню та прополоскати горло.
- Полегшення прибирання в оселі - препарат допомагає позбутися бактерій в домі, а тому його варто наносити на ганчірку під час прибирання. Перекис водню також чудово видаляє цвіль та очищає дзеркала.
- Очищення вух - щоб очистити вуха від вушної сірки потрібно змішати кілька крапель перекису водню та теплу воду. В розчин макніть ватну паличку і скористайтеся нею звичайним способом.
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