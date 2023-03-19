Не лише для мобілізації: адвокат розповів, навіщо чоловіків призовного віку ставлять на облік

Адвокат АО "GRACERS" Станіслав Польовий розповів, що чоловіків призовного віку ставлять на облік не лише для мобілізації.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК.Україна.

За його словами, з огляду на широкомасштабне вторгнення питання щодо постановки на облік не можуть не розглядатись крізь призму мобілізації.

"Своєю чергою, мобілізація складається з різних етапів: отримання інформації про військово-облікову та цивільну (освітню) спеціальність військовозобовʼязаних, чи мають особи право на відстрочку тощо. За них військово-облікова та цивільна (освітня) спеціальність, чи мають особи право на відстрочку тощо", - пояснив адвокат.

Станіслав Польовий наголошує: важливо, аби у військового командування було цілісне розуміння про резерви, на які вони можуть розраховувати.

Нагадаємо, Станіслав Польовий пояснював, що громадяни України можуть відмовитися від отримання повістки до військкомату. Зробити це можна, коли документ намагаються вручити невстановлені особи або ті, хо не має належних повноважень.

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