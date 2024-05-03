Не лише Донбас: Павлюк назвав регіон, який є ціллю Кремля

Кремль поставив собі за мету цього року повністю захопити Донбас. Що більше - у разі успіху РФ має намір окупувати і Запорізьку область.

Про це інтерв'ю The Times заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

На його думку, думку російські окупаційні війська хочуть повністю взяти під контроль не тільки східні області, а й Запорізьку область.

"... ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року, - це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області", - наголосив він.

За словами Павлюка, головною метою росіян залишається знищення українців як нації. Українські війська не давали окупантам такої можливості з 2022 року.

Нагадаємо, заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується до наступу в районі Харківщини та Сумщини. Втім, у ворога недостатньо сил для захоплення обласних центрів.

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