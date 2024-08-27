Не лише із бомбардувальників: Росія із Каспію може запускати ракети із нового корабля — ВМС

Запускати ракети з Каспію — це вже стала російська практика.
Росія може запускати ракети з Каспійського моря не лише з бомбардувальників, але й із нового корабля.
Про це повідомив речник Військово-морських Сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі Еспресо.
"Росіяни можуть завдавати вогневих ударів із акваторії Каспійського моря, але залишається питання в ефективності таких дій. Якщо з Чорного моря ракети типу "Калібр" перехоплюються, то з Каспійського моря часу на реагування ще більше. У цій зоні кораблі РФ почуваються у відносній безпеці", — розповів Плетенчук.
За його словами, запускати ракети з Каспію — це вже стала російська практика.
"Однак радіус дії дозволяє використовувати й цю акваторію. У росіян також був проєкт, що передбачає можливість запускати інші ракети з цієї зони. Цю інформацію ще потрібно детально вивчити, але в будь-якому разі технічно це можливо", — наголосив Плетенчук.
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