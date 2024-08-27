Не лише із бомбардувальників: Росія із Каспію може запускати ракети із нового корабля — ВМС

Запускати ракети з Каспію — це вже стала російська практика.

Росія може запускати ракети з Каспійського моря не лише з бомбардувальників, але й із нового корабля.

Про це повідомив речник Військово-морських Сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі Еспресо.

Також читайте Конфлікти із ТЦК: у Волинському військкоматі визначили місце для спілкування із адвокатом

"Росіяни можуть завдавати вогневих ударів із акваторії Каспійського моря, але залишається питання в ефективності таких дій. Якщо з Чорного моря ракети типу "Калібр" перехоплюються, то з Каспійського моря часу на реагування ще більше. У цій зоні кораблі РФ почуваються у відносній безпеці", — розповів Плетенчук.

За його словами, запускати ракети з Каспію — це вже стала російська практика.

"Однак радіус дії дозволяє використовувати й цю акваторію. У росіян також був проєкт, що передбачає можливість запускати інші ракети з цієї зони. Цю інформацію ще потрібно детально вивчити, але в будь-якому разі технічно це можливо", — наголосив Плетенчук.

Нагадаємо, РФ влаштувала другу поспіль атаку по Україні. Які міста були під прицілом і які наслідки — читайте ТУТ.

ППО працювали в усії регіонах країни!! Усе про атаку 26 серпня

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.