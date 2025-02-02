Не лише катували, а й вбивали: нові гучні деталі скандалу з колонії на Полтавщині

Правоохоронці встановили, що у Божковській колонії №16 на Полтавщині діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув’язнених.

Про це передають пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.

За словами слідчих ДБР, їм вдалось довести не лише факти знущань та побиття, але й фактичного вбивства ув’язнених, коли жорстокість катувань спричиняла смерть увʼязнених.

Жертвами були майже всі ув'язнені, хто вперше туди потрапляв. Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації колонії.

З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру "приймання". Під час "приймання" новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Клали вʼязнів на мокру поверхню та ходили по їхньому тілу.

Серед іншого, наприклад задокументовано факт завдання понад 200 ударів одному із засуджених.

Смерть ув'язненого в колонії від побиття

Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень. Встановлено, що у лютому 2022 року співробітники колонії катували одного із засуджених упродовж години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском.

Під час чергового катування організатор завдав ув’язненому тяжкі тілесні ушкодження, від яких той помер.

П’ятьом службовим особам колонії повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 28 КК України (організована група), ч. 2 статті 127 (катування), дії керівника організованої групи додатково кваліфіковані за частиною другою статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, 29 травня 2024 року стало відомо, що ДБР викрило масштабну систему катування в’язнів у колоніях. Згодом у у Мережі опублікували відео жорстокого побиття і катування ув'язненого у "Божківській виправній колонії" (БВК) №16 на Полтащині.

Міністр юстиції Денис Малюська підтвердив, що йдеться про Божковську виправну колонію. За його словами, події відбувалися 2022-го та частково 2023 року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це шок! Били ногами, гумовими кийками та палицями: моторошний скандал у вʼязницях!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.