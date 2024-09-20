Не лише Київ: забруднення повітря фіксують ще у кількох областях

Станом на п'ятницю, 20 вересня, якість повітря погіршилася не тільки у Києві та області, а й на Чернігівщині та Сумщині.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Задимлення спричинене зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей", - йдеться у повідомленні.

Накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери сприяє слабкий північний, північно-східний вітер. У МВС радять обмежити перебування на вулиці, тримати вікна зачиненими, підтримувати водний баланс, використовувати маску або респіратор, а також — очищувач повітря.

Зазначається, що мер міста Конотоп на Сумщині Артем Семеніхін повідомив про тимчасове погіршення стану повітря у громаді. Станом на ранок фіксується підвищення концентрації пилу. За його словами, причиною погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі поблизу Конотопа.

"У Конотопі зараз можна сокиру в повітрі, напевно, повісити… А все це тому, що загорілись торфовища", - зазначив Семеніхін.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 вересня у Києві фіксують погіршення стану повітря. Киянам рекомендують утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.

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