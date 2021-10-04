Не лише на ґрунті, а й у повітрі: українців знову попередили про заморозки

Не лише на ґрунті, а й у повітрі: українців знову попередили про заморозки

Погода відповідатиме І рівню небезпечності.

Державна служба з надзвичайних ситуацій знову попереджає українців про заморозки вночі 5-7 жовтня.

Про це повідомляє ДСНС.

Так, за даними Укргідрометцентру, вночі 5 жовтня у північних та центральних областях, вночі 6-7 жовтня в Україні (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту, місцями і у повітрі заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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