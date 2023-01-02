Не лише перемагати, а й наступати: Маломуж розповів про готовність України до звільнення своїх територій

Новий рік це переломний етап у зміні психології українців, каже генерал Микола Маломуж.

Президент РФ Володимир Путін сподівається залякати українців шляхом ракетного терору, але обстріл лише сильніше згуртовує українців. Україна готується повністю звільняти свої території.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів генерал армії України, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

"Путін не може змиритись, що дух українців настільки високий, що об’єднує людей на захист. Він хоче його придушити у будь-який спосіб. Останні удари показали навпаки, люди не лише розлючені на Росію і готові далі з нею воювати, а вже навіть прямо в процесі завдання удару не ховаються, а прямо волають і обзивають будь-яким способом Путіна або славлять Збройні сили", — сказав Маломуж.

За його словами, українці усвідомлюють, що можуть не лише перемогти ворога, а й можуть наступати і звільняти свої території від загарбника.

"І тому Новий рік це якраз і переломний етап, і не лише у стратегічній психології, що ми можемо перемагати агресора та перемагаємо. Це якраз етап саме зміни психології, що ми можемо наступати та звільняти території повністю нашої держави цього року. Цей формат дуже важливий, коли таки для бійців і командирів вже є позиція, що ми готові до звільнення нашої території, до звільнення наших земель, нашого народу", — зазначив Маломуж.

Він додав, що російські розвідувальні системи намагаються виявити місця дислокації української ППО, але вона в Україні є гнучкою.

"І те, що противник намагається її пробити, вже не працює фактично", — резюмував він.

Під час тривоги українці співали державний Гімн

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня Росія намагалася атакувати українські міста і Київ, зокрема. У столиці повітряна тривога лунала майже три години. Працювали сили ППО.

Втім, звуки вибухів та атаки дронів не злякали українців - люди гучно співали Гімн України.

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