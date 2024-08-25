Не лише Плутон: скільки насправді карликових планет Сонячної системи та який вигляд вони мають

Наразі відомо, що в Сонячній системі існує 8 звичайних планет і 5 карликових планет. Це такі об'єкти в порядку віддалення від Сонця. Тоді як Плутон перестав бути планетою багато років тому.

Про це пише IFLScience.

Церера — найбільший об'єкт у головному поясі астероїдів і його ще 50 років тому вважали звичайною планетою. Його діаметр становить понад 900 км і він не має супутників.

Карликові планети

Плутон — найбільша карликова планета, діаметром понад 2300 км, у якої є 5 супутників.

Карликові планети

Макемаке - транснептуновий об'єкт, має 1 супутник і його діаметр становить приблизно 1500 км.

Карликові планети

Хаумеа - карликова планета, яка має 2 супутники.

Карликові планети

Еріда є найдальшою карликовою планетою із середнім радіусом 1160 км.

Карликові планети

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