Не лише Покровськ: українців закликають евакуюватися з трьох міст на сході

У зв'язку з важкою ситуацією на Покровському напрямку українців закликають евакуюватися з трьох міст на сході.

Українців, що мешкають поблизу Покровська, просять евакуюватися через наступ російських окупантів.

Про це повідомил віцепрем'єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до більш безпечних регіонів", - написала вона.

Верещук пояснила, що перебування цивільних мешканців у прифронтових районах заважає працювати Силам оборони, а також наголосила, що "життя та здоров’я ваше й ваших дітей цінніше всього".

Верещук також дала контакти, за якими можна звернутися для евакуації:

Загальна гаряча лінія по Донецькій області: 0-800-500-121

Покровська громада: 0-800-300-101

Селидівська громада: 080-033-64-54

Мирноградська громада: 050-648-15-19

Мінреінтеграції: 15-48.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що через постійний російський терор першочерговій евакуації підлягає населення зі 183 населених пунктів 15 територіальних громад Сумської області.

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