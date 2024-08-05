Не лише порядок вручення: в Україні змінилася форма повісток — що містить новий зразок

Від 18 травня 2024 року в Україні запроваджено новий закон і порядок вручення повісток за новою формою.

Про це свідчить ч. 3 ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Окрім закону, нові вимоги до повісток продубльовано у п. 29 постанови Кабміну №560 від 16 травня 2024 року, а форма та зміст повістки затверджені додатком №1 до цієї постанови.

Що містить повістка нового зразка

У нових повістках міститься така інформація:

ПІБ і дата народження особи, якій адресована повістка;

найменування ТЦК, що виписало повістку;

мета виклику до ТЦК;

день, час та місце явки за викликом;

підпис посадової особи, що виписала повістку;

номер реєстрації повістки;

роз’яснення про наслідки неявки, а також необхідність повідомити про причини неявки за повісткою.

Головною відмінністю нового зразка повістки є те, що з її тексту прибрали деякі формулювання. Так, новий зразок повістки містить такі вимоги:

повістку виписують за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів або бланк заповнюється безпосередньо представником ТЦК та СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки). Також керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та засвідчує гербовою печаткою;

ба більше, реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників.

Крім цього, більше немає вимоги щодо необхідності видачі розпорядження начальника про виклик до ТЦК. Тепер це замінюється на реєстрацію повістки в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Тим часом член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що законність повістки визначається тим, хто має повноваження це робити. Місце виписування значення не має.

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