Не лише штраф: адвокат пояснив, що чекає на тих, хто не оновить дані до 17 липня

Навіть якщо не оновити дані, військовозобов’язані все одно отримають повістки.

Військовозобов’язані українці, які до 17 липня не оновили свої військово-облікові дані, можуть отримати і повістку, і штраф.

Про це адвокат Олег Мицик розповів у ефірі телеканалу "Київ24".

Правник зауважив, що 17 червня були внесені зміни до постанови Кабінету міністрів №560, в якій розписали спосіб відправлення повісток. Мицик додав, що в цій постанові "держава проявила себе, в законі цього не було".

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"Тобто якщо громадянин оновив дані, він повістку отримав за місцем, яке вказав при оновленні. Якщо він не оновив дані, то повістка прийде за місцем, яке є задекларованим. Тобто особа все одно однаково отримає повістку. І люди, які з якихось міркувань не хочуть оновити дані, мають нове адміністративне правопорушення, за яке отримають штраф", – пояснив Мицик.

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