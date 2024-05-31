Не лише ситуація на фронті: експерт розповів, від чого залежить результат війни для України

Чи виграє Україна війну проти російської агресії та яким буде кінцевий результат протистояння - залежить не стільки від самих бойових дій, скільки від внутрішньої єдності, організації та налаштування українського суспільства.

Таку думку висловив експерт з довготермінових стратегій Євген Глібовицький в інтерв’ю для LIGA.net.

За його словами, нині можливі будь-які сценарії завершення війни - від поразки України до її перемоги та припинення бойових дій назавжди. Однак визначальним фактором стане консолідація суспільства, а не лише ситуація на фронті.

"Питання в тому, що ми не є єдиними, хто приймає рішення, ми не є єдиними, хто грає, але ми єдині, хто визначає, як ми на це реагуємо і що ми з цим робимо", - наголосив експерт.

Він порівняв випробування війни з тим, як українці свого часу вибороли право на вступ до НАТО, незважаючи на опір західних політиків, зокрема Генрі Кіссінджера. Американський політик зрештою визнав це право.

"Власне, питання є в тому, чи ми зможемо пройти це випробування, і на цьому випробуванні не закінчитися", - зауважив Глібовицький.

На його думку, поточна масштабна війна в перспективі наступних 50-70 років виглядатиме як екзистенційне випробування для України, складне та болісне. Однак, можливо, ця війна не буде найбільш помітною подією на тлі довшого історичного проміжку.

"Ми можемо отримати припинення бойових дій, яке буде фактично поразкою, і ми можемо отримати припинення бойових дій, які потім більше ніколи не відновляться. Всі можливості, всі варіанти дуже широким спектром доступні і можливі", - резюмував експерт.

Утім, визначальним фактором для перемоги, на думку Глібовицького, є те, як українці взаємодіють між собою, в що вони віруть та як організовуються в суспільство, спільноту, ідентичність та культуру.

Зазначимо, що Євген Глібовицький також вважає, що внаслідок війни в Україні так чи інакше буде змінений світовий лад, відбудуться гігантські зміни.

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