Не лише ТЦК: де чоловіки можуть оновити свої військово-облікові дані

Від 18 травня військовозобов’язані громадяни України повинні оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна буде не тільки у ТЦК та СП, а також у ЦНАПах і в електронному кабінеті.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Є три шляхи: ТЦК та СП, електронний кабінет, який має запуститися від 18 травня, і ЦНАПи. Тому що було запущено дезінформацію нібито ЦНАПи не готові до цього. Закон каже, що ЦНАП - це теж місце, де можна оновити дані", - наголосив він.

Лазуткін каже, що Центри надання адмінпослуг підтвердили, що від 18 травня у них можна буде оновити дані. Також має запрацювати і електронний кабінет. Втім, поки там не буде змоги оновити всю інформацію. До е-кабінету надалі ще додаватимуть опції.

"Це буде така mvp-версія (продукту із мінімальним набором функцій - Ред.). Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, телефон і місце проживання", - пояснив Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, у Києві запрацює послуга оновлення облікових даних через Центри надання адміністративних послуг 18 травня. У столиці до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів.

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