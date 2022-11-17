Не лише у Варшаві: названо ще одне польське місто, де українці зможуть обміняти посвідчення водія

Тепер українці зможуть обміняти посвідчення водія у двох містах Польщі.

Окрім Варшави тепер українці зможуть обміняти посвідчення водія ще й у Гданську.

Про це повідомили в МВС України.

"Тепер і в Гданську можна обміняти українське посвідчення водія. Гданськ став другим містом у Польщі, де можна отримати послугу обміну національного посвідчення водія, виданого в Україні. Отже, отримати державні послуги за кордоном стає ще зручніше", - йдеться у повідомленні.

За перші два дні видачі прав водія в Гданську послугою встигли скористатися 17 українців.

У Гданську можна обміняти посвідчення водія

Раніше ми розповідали, чим відрізняється міжнародне посвідчення водія від національного.

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