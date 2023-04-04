Не лише в лушпинні цибулі: як пофарбувати яйця на Великдень в домашніх умовах

Скільки треба варити яйця на Великдень, щоб вони не потріскалися? Як пофарбувати коричневі і білі яйця? На ці та інші запитання шукайте відповіді в матеріалі ТСН.ua.

Фарбування яєць — одна з найголовніших традицій світлого свята Воскресіння Христового. Їх можна фарбувати як хімічними барвниками, так і натуральними засобами. Також останнім часом яйця почали обклеювати різноманітними наліпками чи спеціальною плівкою з візерунками. Як можна пофарбувати яйця в домашніх умовах і скільки варити їх на Великдень, щоб вони не потріскалися? Ось основні запитання, які турбують вірян напередодні свята.

Коли фарбують крашанки

В основному всі роботи, які пов'язані з підготовкою до Великодня, проводяться в Чистий четвер напередодні свята. 2023 року це буде 13 квітня. Але, якщо роботи надто багато і ви знаєте, що можете не встигнути все зробити, можна починати вже в середу. Саме на цей день інколи переносять фарбування яєць та приготування пасок. Однак Церква не забороняє приступати до цих справ навіть пізніше. Головне — щоб до богослужіння в ніч проти неділі яйця були пофарбовані, а паски спечені.

Скільки варити яйця на Великдень, щоб шкарлупа не потріскалася

Скільки варити яйця на Великдень? / Фото: pixabay.com

Насамперед, потрібно підібрати свіжі (але не занадто) яйця. Їхній "вік" повинен бути не більше 5 днів. Якщо ця цифра менша, то яйця будуть погано чиститися. Саме тому на Великдень краще купувати продукт не у фермерів, а в магазині.

Щоб яйця не тріснули під час варіння, їх потрібно зарання дістати з холодильника і залишити за кімнатної температури на деякий час. Якщо ви почнете варити холодні яйця, то через перепад температур їхня шкаралупа може тріснути.

Перед варінням також не забудьте добре промити кожне яйце губкою. У воду радять додавати багато солі — на 1 літр води 1 столову ложку. Скільки варити яйця на Великдень? Тут все залежить від їхнього розміру, але не менше 7-9 хвилин.

Якщо ви збираєтесь фарбувати яйця, то барвник потрібно додати у воду, довести її до кипіння і вже в цій рідині варити майбутні крашанки.

Як оригінально пофарбувати яйця: народні засоби, які допоможуть

Здавна наші предки використовували різні способи, щоб пофарбувати яйця на Великдень. Сьогодні з'явилися харчові барвники, наліпки та плівки з візерунками, які пришвидшили процес. Однак, якщо ви хочете спробувати щось нове і оригінальне, можете звернути увагу на такі продукти.

Як пофарбувати яйця в лушпинні цибулі

Як пофарбувати яйця в лушпинні цибулі? / Фото: pixabay.com

Це — найпопулярніший спосіб, який часто використовували наші мами і бабусі. Крашанки виходять червоного або коричневого відтінку. Чим більше лушпиння цибулі візьмете, тим більш насиченим вийде колір.

Воду потрібно довести до кипіння і кинути в неї лушпиння цибулі. Поставити на сильний вогонь та варити приблизно 40 хвилин. Вода повинна стати насиченого бордового кольору. Викласти у воду теплі варені яйця та варити їх ще 7-10 хвилин. Щоб отримати ще більш насичений колір, яйця можна залишити остигати у воді з лушпинням.

Як фарбувати яйця в шпинаті

Шпинат можна також замінити на кропиву, яку продають в сухому вигляді в аптеці (однієї пачки вистачить на 3-4 літри води). Крашанки вийдуть насиченого зеленого кольору.

Щоб пофарбувати яйця в зелений колір, потрібно залити 1 кілограм шпинату (заморожений або свіжий) 2 літрами води, поставити на повільний вогонь і почекати, поки вода стане зеленого кольору. Додати 1 столову ложку лимонного соку і 2 столові ложки оцту. Зарання відварені яйця опустити в відвар. Насиченність кольору залежить від того, наскільки довго ви будете тримати яйця у воді.

Як фарбувати куркумою

Як фарбувати куркумою яйця на Великдень? / Фото: pixabay.com

Щоб отримати крашанки жовтого кольору можна використати куркуму. Для цього на 2 літри води візьміть 3 столові ложки куркуми і 2 столові ложки паприки. Воду доведіть до кипіння і покладіть в неї зарання відварені яйця. Колір стане більш насиченим, якщо у відвар додати ще 1-2 столові ложки оцту.

Як пофарбувати писанку в домашніх умовах квітами фіалки

Красивий фіолетовий колір яєць вийде, якщо викорстати квіти фіалки (можна також і засушені). Їх потрібно залити гарячою водою і зачекати кілька годин. Коли вода стане фіолетовою, акуратно покладіть зварені яйця всередину і залишіть там на ніч. Щоб колір змінився на лавандовий, можна додати до відвару 1-2 столові ложки лимонного соку.

Як фарбувати яйця в вині

Червоне вино допоможе зробити крашанки темно-синіми. Потрібно взяти воду і червоне вино у співвідношені 1:1, додати 3 столові ложки оцту і 1 столову ложку солі. Залишити зварені яйця в суміші на кілька годин.

Як пофарбувати яйця в петрушці

Як пофарбувати яйця в петрушці? / Фото: pixabay.com

Як зробити з петрушки фарбу для яєць на Великдень? Все досить просто. Потрібно залити зелень петрушки гарячою водою і варити, поки рідина не стане зеленою. Додати 1 столову ложку лимонного соку та 2 столові ложки оцту. Відварені яйця занурити у відвар і настоювати до потрібного відтінку.

Ягоди для фарбування яєць

Полуниця, чорна смородина, журавлина, малина, чорниця і калина (свіжі чи заморожені) підходять для фарбування яєць. Розчавленими ягодами просто натирають шкаралупу вже відварених яєць. Крашанки виходять від світло-рожевого до бузкового відтінку.

Листя червоної капусти

Якщо відварити у гарячій воді листя червоної капусти, потім опустити в відвар варені яйця і потримати їх там до повного охолодження рідини, тоді ви отримаєте крашанки ніжно-блакитного кольору.

Як пофарбувати яйця кавою

Як пофарбувати яйця кавою? / Фото: pixabay.com

Зваріть досить міцну каву (вона повинна бути натуральною, а не розчинною). Зварені яйця опустіть в напій і залишіть на певний час. Відтінок крашанок буде світло-коричневим, а самі яйця будуть приємно пахнути кавою.

Крашанки з моркви

Щоб отримати помаранчеві крашанки, потрібно приготувати фреш з моркви, опустити в напій зварені яйця щонайменше на 1 годину. Від часу, який яйце проведе в рідині, залежатиме насиченність відтінку.

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