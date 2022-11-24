"Не лишив дипломатичних варіантів": Кислиця середнім пальцем відреагував на виступ російського колеги в Радбезі ООН

Вчора, 23 листопада, на Радбез ООН представник РФ Василь Небензя звинуватив ЗСУ у тому, що саме через них під час ракетних атак РФ страждають мирні жителі. За його словами, українські ракети, що збилися з курсу, або їхні уламки потрапляють у цілі, які “Росія не збиралася вражати”.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, якому постійно доводиться слухати маячню Небензі в ООН "про бойових українських комарів, кажанів і птахів" вже не витримав і висловив своє ставлення до сказаного Небензою, показавши йому та РФ той самий палець.

"Слухати посланця Путлера в Радбезі ООН, як і сьогодні, — один із найжахливіших моїх обов’язків. Навіть знаючи, що його місце в пеклі вічне, сьогоднішній терористичний напад Путлера на Україну не залишає мені дипломатичних варіантів. У пеклі буде "плач і скрегіт зубів", але не буде покаяння", - написав він.

Своє ставлення до Росії він висловив красномовним фото.

Таку думку Сергія Кислиці підтримали в коментарях під його дописом окремі колеги та підписники:

Тепер це дипломатія. Блискуча робота пане амбасадоре. Австралія з вами!

Мені здається, що вперше в історії України ми так пишаємося нашими дипломатами!!! Зрештою, вони такі, як увесь український народ: мужні, креативні, сучасні, проривні та з Україною в серці!

Де ви взяли таку футболку?

Listening putler’s envoy in UNSC, like today, is one of my most dreadful duties. Even knowing that his place in hell is eternal, today’s terrorist attack of putler on Ukraine leaves me no diplomatic options. There will be “weeping and gnashing of teeth” in hell but no repentance. https://t.co/KNdE1NwCXV pic.twitter.com/R8Sa1StyTd — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 23, 2022

Нагадаємо, що вчора, 23 листопада, РФ вдарила по Україні ракетами та дронами. В результаті зникло світло в багатьох областях та у сусідній Молдові. Також ракета потрапила у багатоповерхівку у Києві, в результаті чого є загиблі та поранені.

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