Укрaїнa
55
1 хв

Не людина і не дрон: на високогір’ї знову з’явився несподіваний "інспектор" (фото)

Прилади дистанційного моніторингу знову спіймали у Карпатах хижака, якого прикордонники пам’ятають роками.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Кордон

Кордон / © ДПСУ

На високогірній ділянці українсько-румунського кордону прикордонники знову зафіксували рисі — хижака, якого добре знають за попередніми спостереженнями.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у Telegram.

За інформацією прикордонників, хижака зафіксували прилади дистанційного моніторингу на високогірному прикордонні. Йдеться про рись, яку військовослужбовці жартома називають «інспектором», оскільки тварина регулярно з’являється у зоні патрулювання на українсько-румунській ділянці кордону.

У відділенні інспекторів прикордонної служби «Богдан» Мукачівського загону зазначили, що цього хижака добре пам’ятають ще з часу, коли він був кошеням. Під час патрулювань прикордонники неодноразово натрапляли на його сліди.

/ © ДПСУ

© ДПСУ

/ © ДПСУ

© ДПСУ

Рись є одним із найкраще пристосованих до гірських умов хижаків. За добу вона здатна долати відстань до 30 кілометрів і вважається найбільш пристосованою серед котячих до пересування в умовах глибокого снігу.

/ © ДПСУ

© ДПСУ

/ © ДПСУ

© ДПСУ

Водночас прикордонники застерігають громадян від перебування у високогір’ї в зимовий період. За їхніми даними, висота снігового покриву в окремих районах сягає до двох метрів, спостерігаються сильні морози, поривчастий вітер та низька видимість. Такі умови суттєво ускладнюють пересування навіть для досвідчених туристів і можуть становити загрозу для життя та здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чорнобильському заповіднику на Київщині зафіксували рідкісних хижаків — рись із дитинчам.

