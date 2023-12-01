Не Львів і не Ужгород: який аеропорт України відновить роботу першим — Офіс президента

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга заявив, що аеропорт "Бориспіль" першим відкриють для польотів, щойно для цього складуться необхідні умови.

Таку заяву він зробив на зустрічі із іноземними послами на території столичного аеропорту, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Сибіга зауважив, що аеропорт "Бориспіль" став першим об'єктом, який довелося закрити через повномасштабне російське вторгнення в Україну, і додав, що саме він буде першим об'єктом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що останній пасажирський літак вилетів з "Борисполя" о 3-й годині ночі 24 лютого 2022 року. Посадовець висловив переконання, що невдовзі аеропорт знову зможе обслуговувати авіарейси.

"Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям – вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми", – сказав він, звертаючись до іноземних послів.

Влітку цього року з’явилася інформація, що в Україні може знову відкритися міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького, який працюватиме як гуманітарний коридор.

Також авіакомпанія Air Ocean Airlines запропонувала відновити польоти з аеропорту Ужгорода до Європи, мовляв, місцевий аеропорт розташований впритул до словацького кордону, тому після зльоту авіалайнер одразу потрапляє в повітряний простір НАТО.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час своєї поїздки до США анонсував можливе відкриття одного з аеропортів України для цивільних польотів.

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