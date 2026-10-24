Не лише діагноз, а й наслідки: які хвороби дають право на звільнення з армії в Україні

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Придатність військовослужбовця до подальшої служби в Україні визначається не лише самим медичним діагнозом, а й тим, наскільки хвороба впливає на роботу організму. Остаточне рішення ухвалює військово-лікарська комісія (ВЛК) на основі результатів ретельного огляду.

У своїй роботі фахівці ВЛК спираються на чітко визначені норми, зафіксовані в Положенні про військово-лікарську експертизу, затвердженому наказом Міністерства оборони № 402.

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Що саме беруть до уваги під час огляду на ВЛК

Визнання людини непридатною, тимчасово непридатною чи її повне звільнення зі служби мають різні правові наслідки. Під час обстеження медики орієнтуються на офіційний перелік захворювань із Положення про військово-лікарську експертизу, де прописано конкретні патології та вимоги до оцінки здоров’я.

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Комісія обов’язково аналізує всі довідки, результати аналізів і те, наскільки сильно хвороба заважає нормальному функціонуванню організму.

За підсумками огляду військовослужбовця можуть визнати придатним, тимчасово непридатним або ж повністю непридатним до служби. Саме тому наявність певного діагнозу сама по собі не гарантує автоматичного звільнення, адже вирішальну роль відіграють індивідуальні медичні показники та підсумковий висновок медиків.

Коли можуть звільнити зі служби за станом здоров’я

Порядок звільнення зі служби регулюється статтею 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Підставою для цього може стати рішення ВЛК про повну непридатність. Крім того, закон дозволяє звільнитися зі служби за станом здоров’я у разі отримання інвалідності, якщо сам військовий не планує продовжувати службу.

Також передбачено варіант тимчасової непридатності, який вимагає повторного проходження медкомісії через 6–12 місяців. Яку саме норму застосувати, вирішують індивідуально, зважаючи на правовий статус військовослужбовця та чинні вимоги законодавства.

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Які рішення може ухвалити військово-лікарська комісія

Під час розгляду стану здоров’я військовозобов’язаного ВЛК може винести висновок, що передбачає один із таких варіантів:

визнання придатним до військової служби;

визнання тимчасово непридатним із необхідністю лікування та повторного огляду;

визнання непридатним до військової служби відповідно до встановлених критеріїв.

Медичний висновок комісії та саме звільнення з військової служби — це два різні етапи. Наявність довідки від медиків не означає автоматичного завершення служби, адже військовослужбовець має пройти всі офіційні процедури: від подання рапорту до розгляду матеріалів командуванням у встановленому порядку.

Що робити, якщо ви не згодні з рішенням ВЛК

Якщо військовозобов’язний не згоден із вердиктом медиків, він має право оскаржити його у вищій військово-лікарській комісії або в судовому порядку. Для ініціювання перегляду необхідно зібрати пакет документів: медичні довідки, результати аналізів і обстежень, а також копію постанови, з якою ви не згодні.

Варто враховувати, що суд оцінює виключно дотримання закону та процедури проведення огляду, але не дає власної медичної оцінки стану здоров’я. Тому в разі сумнівів щодо об’єктивності висновків доцільно заздалегідь з’ясувати точний алгоритм оскарження й чіткі терміни подання заяви залежно від ситуації.

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Мобілізація в Україні — останні новини

В Україні частині військовозобов’язаних автоматично продовжили відстрочку до 28 січня 2027 року, а іншим у ЦНАПах чи ТЦК відмовляють навіть приймати заяву. Адвокатка Дар’я Тарасенко каже, що це незаконно, бо за постановою Кабміну №560 документи мають приймати, якщо до кінця строку відстрочки лишилося менше 30 днів.

Відмітка «до завершення мобілізації» у «Резерв+» не гарантує пожиттєвого звільнення від призову, бо, за словами адвокатки Дар’ї Тарасенко, воєнний стан і мобілізація діють до 30 жовтня 2026 року. Тому військовозобов’язаним радять перевірити точну дату в розширеному витязі, а після 30 жовтня простежити за автоматичним продовженням відстрочки або вчасно подати документи через ЦНАП.

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