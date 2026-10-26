Не лише футбол: Григорій Козловський допоміг вихованцям львівського центру «Мрія»

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Ініціатива стала відповіддю на потребу закладу створити належні умови для занять спортом. Григорій Козловський разом із командою «Руху» підтримав реконструкцію, а роботи вдалося завершити протягом кількох тижнів. Тепер діти можуть грати у футбол на якісному покритті та проводити більше часу за рухливими іграми.

«Ми оновили освітлення, провели реконструкцію поля, яке тепер має нове покриття та сучасну дренажну систему. Думаю, у Львові тільки тут та на Академії „Руху“ є поля такої високої якості», — розповів Григорій Козловський.

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Засновник клубу наголосив, що навіть під час війни важливо створювати для дітей позитивні моменти, підтримувати їхні захоплення та відкривати нові можливості. Для Григорія Козловського розвиток дитячого футболу — це не лише підготовка майбутніх спортсменів, а й внесок у здоров’я, впевненість та соціальну адаптацію молодого покоління.

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У центрі «Мрія» навчаються 235 дітей з особливими освітніми потребами. Серед вихованців є діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також переселенці, які були змушені залишити свої домівки через війну. Для них доступ до якісної спортивної інфраструктури має особливе значення: командні ігри допомагають розвивати комунікативні навички, налагоджувати контакти та активніше долучатися до життя громади.

Керівниця НРЦ «Мрія» Галина Пирч подякувала Григорію Козловському та футбольному клубу «Рух» за швидку реакцію на звернення. Вона зазначила, що заклад тривалий час шукав підтримку для створення сучасного футбольного майданчика, а після появи нового поля діти отримали більше можливостей для повноцінних занять спортом.

«Для нашого центру та для кожного нашого вихованця сьогодні справді історичний день. Спортивна реабілітація є невіддільною частиною розвитку та адаптації наших діток, і мати власне, сучасне, професійне футбольне поле прямо на території закладу — це неймовірне щастя. Ми щиро дякуємо Меценату Григорію Козовському та організаторам Олі Витак за цей неоціненний дарунок, за турботу та великі серця. Ви бачите очі дітей, коли вони вперше виходили на цей професійний газон! Впевнена, що цей майданчик принесе їм безліч яскравих перемог, щасливих митей та допоможе відкрити нові таланти» — зазначила Галина Пирч.

Офіційне відкриття відзначили перерізанням стрічки за участі Григорія Козловського, ініціаторки проєкту Ольги Витак, директорки центру «Мрія» Галини Пирч та вихованки закладу Лариси Шандор. Майданчик одразу ж випробували в ділі — Григорій Козловський разом із вихованцем Миколою Назіним зробили перший символічний удар по м’ячу.

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Діти випробували нове футбольне поле та поділилися першими враженнями. Микола Назин і Богдан Олександров, вихованці НРЦ «Мрія», зізналися, що люблять футбол, вболівають за «Рух» і мріють у майбутньому стати професійними футболістами. Хлопці також подякували за нове поле та екіпірування улюбленого клубу.

Важливою частиною ініціативи стала подальша співпраця між клубом і навчальним закладом. «Рух» та НРЦ «Мрія» підписали меморандум, який передбачає заняття вихованців із тренерами Академії «Руху» та відвідування матчів команди.

«Це дасть дітям змогу долучатися до футбольного середовища, знайомитися з тренувальним процесом і відчувати себе частиною великої спортивної спільноти» — зазначив Григорій Козловський.

Проєкт також демонструє, як футбольна інфраструктура може працювати не лише на спортивний результат, а й на суспільні потреби. Підтримка дитячих ініціатив, доступність тренувань і взаємодія з професійними клубами допомагають створювати умови, у яких діти можуть розкривати свої здібності незалежно від життєвих обставин.

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Варто зауважити, що футбольна академія «Руху» під керівництвом її засновника Григорія Козловського впроваджує сучасну модель розвитку молодих гравців, у якій футбол поєднується з науковими дослідженнями, медичним супроводом, цифровими рішеннями та штучним інтелектом. Нещодавно у Львові Григорій Козловський організував конференцію «Спортивна наука в Академії „Руху“, презентував досвід академії та запросив представників інших клубів обмінятися професійними напрацюваннями.

Григорій Петрович Козловський — український бізнесмен, який заснував ФК «Рух» та його футбольну академію. Він також відомий як меценат і благодійник, що підтримує розвиток вітчизняного футболу, реалізацію соціальних проєктів і допомогу Збройним силам України.

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