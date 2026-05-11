ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Не лише грози, а й похолодання: чого очікувати від погоди в Україні найближчими днями

Найближчими днями в Україні очікується помітне погіршення погоди — короткочасні дощі, грози, сильний вітер і зниження температури в більшості областей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Погода в Україні буде дуже різноманітною

Погода в Україні буде дуже різноманітною / © Associated Press

У вівторок в Україні буде досить тепло, температура підніметься до +24, однак у середу буде прохолодніше.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у вівторок, 12 травня

У вівторок буде тепла погода з найближчої перспективи, вдень +20+24 градуси. Дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, частково Черкащині, Одещині, а також подекуди на Харківщині та Луганщині.

Температура повітря протягом дня вівторка становитиме +19+23 градуси, прохолодніше буде на Закарпатті, лише +13+17 градусів.

Вітер в Україні переважатиме південний, а на заході — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, можливі штормові пориви. У східних областях вітер буде не сильний, помірний.

Погода у Києві 12 травня

У Києві 12 травня очікується тепла погода, до +20 градусів, проте з дощем та, ймовірно, грозою.

Погода у середу, 13 травня

Вже в середу, 13 травня, у більшості областей України, окрім східних, відчутно похолоднішає, зазначила синоптикиня.

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр попередив, що 11 травня в більшості областей України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Винятками будуть Крим, Волинська та Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська і Дніпропетровська, Одеська та Миколаївська області.

Крім того, інформація про нібито безперервну спеку до +40 градусів в Україні влітку 2026 року не відповідає дійсності та є перебільшеною.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie