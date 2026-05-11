- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 1 хв
Не лише грози, а й похолодання: чого очікувати від погоди в Україні найближчими днями
Найближчими днями в Україні очікується помітне погіршення погоди — короткочасні дощі, грози, сильний вітер і зниження температури в більшості областей.
У вівторок в Україні буде досить тепло, температура підніметься до +24, однак у середу буде прохолодніше.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода у вівторок, 12 травня
У вівторок буде тепла погода з найближчої перспективи, вдень +20+24 градуси. Дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, частково Черкащині, Одещині, а також подекуди на Харківщині та Луганщині.
Температура повітря протягом дня вівторка становитиме +19+23 градуси, прохолодніше буде на Закарпатті, лише +13+17 градусів.
Вітер в Україні переважатиме південний, а на заході — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, можливі штормові пориви. У східних областях вітер буде не сильний, помірний.
Погода у Києві 12 травня
У Києві 12 травня очікується тепла погода, до +20 градусів, проте з дощем та, ймовірно, грозою.
Погода у середу, 13 травня
Вже в середу, 13 травня, у більшості областей України, окрім східних, відчутно похолоднішає, зазначила синоптикиня.
Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр попередив, що 11 травня в більшості областей України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Винятками будуть Крим, Волинська та Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська і Дніпропетровська, Одеська та Миколаївська області.
Крім того, інформація про нібито безперервну спеку до +40 градусів в Україні влітку 2026 року не відповідає дійсності та є перебільшеною.