Не лише медики: Безугла заговорила про мобілізацію жінок в Україні і назвала "критичні" професії

Мар’яна Безугла / © Facebook Мар'яни Безуглої

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Народна депутатка Мар’яна Безугла підтвердила свою позицію щодо необхідності мобілізації жінок в Україні.

Свої аргументи депутатка озвучила в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

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Парламентарка зазначила, що відстоює ідею єдиного підходу до військового обліку для всіх громадян, незалежно від статі, посилаючись на Конституцію.

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«Так, це правда. Я не приховую цієї позиції з самого початку. Йшлося про можливість використовувати електронну систему обліку для всіх громадян. Не лише з акцентом на жінок, а для всіх, тому що є Конституція України, і там немає двох видів громадян», — заявила Мар’яна Безугла.

За словами депутатки, держава повинна мати повну картину того, які професії та навички є серед населення, щоб розуміти свій реальний мобілізаційний резерв. Вона нагадала, що під час першого етапу реформи ТЦК заклала норму про створення реєстру військовозобов’язаних, який згодом став основою для системи «Резерв+».

Безугла розкритикувала рішення про звуження переліку спеціальностей для жіночого військового обліку, ухвалене раніше під тиском суспільного резонансу. За її словами, тоді з обліку зняли навіть тих фахівчинь, які вже на ньому перебували, зокрема зв’язківців, залишивши обов’язковий облік лише для медиків.

«Але зараз надзвичайно важливі різні спеціальності, зокрема інженерки та IT-фахівчині. Ми фактично не бачимо, який маємо резерв», — підсумувала народна депутатка.

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Раніше депутатка Безугла виступила із закликом радикально переглянути й обмежити систему бронювання в Україні, скасувавши відстрочки для силових відомств, чиновників, науковців та медиків.

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