Не лише "Нептун" і "Фламінго": Зеленеський назвав зброю, яка б'є по РФ

Володимир Зеленський / © Associated Press

У відповідь на злочинні атаки РФ Україна завдає успішні і потужні удари вглиб Росії.

Які види зброї для цього використовуються, розповів президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

Що стосується наших ударів вглиб Росії, тобто наших відповідей на російські удари. Є позитив. (Ракета — Ред.)“Паляниця» вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже (говоримо — Ред.) не про поодинокі випадки», — сказав він.

Також Зеленський відзначив реактивний ракета-дрон «Рута». За його словами, «Рута» вперше вразила ціль за 250 кілометрів — морську вишку.

Найбільшим успіхом він назвав український БПЛА «Лютий».

«Було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ — досяжні. Те, що відбулось, — це дійсно, на мій погляд, великий успіх. За нашими даними, дефіцит бензину у ворога — до 20% від потреби, різні оцінки є — від 13 до 20 відсотків, але підтверджено, що дефіцит вже суттєвий. На наш погляд, до 20% на сьогодні», — зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський підтвердив, що за останній тиждень було застосування ракет «Нептун» та «Фламінго».

«Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї», — підсумував він.