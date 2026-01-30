Не лише Одеса і Миколаїв: РФ має ще одну ціль на півдні України

Одеса. / © Pixabay

Агресорка Російська Федерація не відмовляється від своїх задумів захопити Одесу і Миколаїв. Однак важливим для Москви є ще й селище Затока в Одеській області.

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий аналітик Іван Тимочко в ефірі «Новини.Live».

«Щодо розмов про спроби росіян ввійти до Одеси і Миколаєва, то тут, напевно, стояло питання про контроль торговельних шляхів. Моя суб’єктивна думка, у росіян був розрахунок взяти під контроль Затоку, щоб створювати загрозу для Молдови і підтримувати свої сили в Придністров’ї», — вважає він.

Зауважимо, що протягом грудня 2025-го РФ посилила свої атаки на Одесу і область. Зокрема, під прицілом була не лише енергетика, а й чорноморський порт. Внаслідок «прильотів» гинули люди, було пошкоджено інфраструктурні об’єкти, склади тощо. Так, Москва прагнула і прагне повністю заблокувати морський експорт України, який забезпечує 90% аграрних постачань.

Окрім того, політолог Андрій Ткачук наголошував, що мета ударів РФ на південні райони Одеської області — відрізати Бессарабію від материкової частини Одещини і питання ускладнити нашу логістику, зокрема логістичні маршрути до Європи

Нагадаємо, український міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що подальше перебування російських військових на території невизнаного Придністров’я несе загрозу не лише Україні, але й Європі. На питання, чи розглядає Україну варіант силової допомоги, очільник МЗС натякнув, що для цього потрібно звернення Кишинева за допомогою.