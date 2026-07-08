ППО (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Українська компанія Fire Point уже протестувала ракету для нового комплексу ППО Freya. Цей перехоплювач перевірили на максимальній швидкості та при крутих маневрах. Коли система зможе збивати балістичні ракети, тепер залежить лише від того, як швидко європейські партнери передадуть свої технології.

Про це повідомив співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю LIGA.net.

Що відомо про ППО Freya?

За його словами, цей проєкт може стати швидшим і дешевшим аналогом американського комплексу Patriot. Проте для його завершення Україні потрібна іноземна технічна документація щодо радарів, головок самонаведення та каналів передачі даних (даталінків). Наразі міждержавні погодження вже перебувають на фінішній прямій.

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«У нас дуже швидко рухається зараз весь бюрократичний апарат. Це оксюморон, але це так. І всі розуміють важливість цього проєкту. Пішов на розкачку, це рік, але зараз ми біжимо. Зараз підписаний меморандум з купою країн. Там останній меморандум був підписаний міністрами оборони Німеччини та України. І це підстава для того, щоб нам почали передавати якусь технічну документацію радарів, з приводу головок самонаведення, з приводу даталінків. І ми почали його інтегрувати в свій перехоплювач», — зазначив Денис Штілерман.

Конструктор додав, що європейські оборонні компанії також почали реагувати досить швидко. Водночас він зауважив, що на темпи розробки антибалістичної системи може вплинути сезон літніх відпусток на Заході через тамтешній спосіб життя.

Коли в Україні запрацює ППО Freya?

Щодо термінів готовності комплексу, Штілерман пояснив: якщо з українською балістичною ракетою все залежить тільки від наших розробників, то у проєкті Freya головне — це робота з партнерами. Поки Україна не отримає іноземні документи, назвати точні дати неможливо, адже європейські деталі, ймовірно, доведеться ще доопрацьовувати.

Оцінюючи потенційні цілі для майбутньої системи ППО, головний конструктор висловив думку, що комплекс розробляється насамперед для протидії російським «Іскандерам».

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«„Кинжали“, мабуть, немає сенсу перехоплювати, тому що вони нікуди не влучають. Ми бачимо, що вони в аеродром Старкон не можуть влучити, а там великий аеродром достатньо. А проти „Іскандерів“ — це достатньо повільна ракета і все буде залежати від ГСНу та від радарів», — резюмував Денис Штілерман.

Україна потребує ракет для Patriot — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні терміново потрібні ракети для систем ППО Patriot, тому що Росія намагається зламати опір Києва постійними ударами балістики.

Президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Також радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» позитивно оцінив перспективи налагодження в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем протиповітряної оборони Patriot після заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати українським виробникам відповідну ліцензію.

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