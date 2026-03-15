Не лише Patriot: Зеленський назвав систему ППО, яка може збивати балістику

ППО SAMP/T / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна отримає систему протиповітряної оборони SAMP/T. Її планують протестувати для перехоплення балістичних ракет.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі з журналістами у суботу, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами Зеленського, наразі в Європі саме SAMP/T є фактично єдиною альтернативою іншим сучасним системам ППО. Україна перевірить, чи здатна ця система ефективно збивати балістичні цілі.

Президент також зауважив, що через війну на Близькому Сході існує ризик скорочення постачання систем ППО для України. У зв’язку з цим Київ веде переговори з партнерами щодо можливості отримання додаткових комплексів зі складів союзників.

«Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Емманюелем Макроном домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга», — резюмував глава держави.

Раніше йшлося про те, що українська компанія Fire Point розробляє власні балістичні ракети FP‑7 і FP‑9. Перша же пройшла випробування і може вражати цілі на сотні кілометрів, а друга матиме дальність до 800 км. Нові ракети будуть вдвічі дешевші за ATACMS, але з високою точністю і ефективністю. Планується запускати їх з мобільних пускових установок, замаскованих під вантажівки, що ускладнить виявлення.