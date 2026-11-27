Вадим Скібіцький / © ГУР Міноборони

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Росія готує нову глобальну загрозу в космічному просторі: держава-агресор має десятирічний план розгортання низькоорбітальних супутникових мереж в інтересах своєї армії, який охоплює одразу два масштабні проєкти — «Рассвєт» та «Інносєть».

Про це в ексклюзивному інтерв’ю британському The Times розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

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За даними української розвідки, над створенням нової супутникової мережі «Інносєть» працює компанія «Геоскан» із Санкт-Петербурга. До 2036 року Москва планує вивести на орбіту 240 апаратів цієї системи. Паралельно агресор продовжує роботу над системою «Рассвєт», у межах якої до 2035 року росіяни мають намір розгорнути 924 супутники.

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Вадим Скібіцький підкреслив, що реалізація цих космічних програм несе серйозну небезпеку не лише для України, а й для міжнародної безпеки загалом.

«За умови повноцінного розгортання системи „Рассвєт“ Росія могла б оснащувати різні види озброєння приймачами цієї мережі та використовувати їх в усьому світі. Це дозволило б Москві застосовувати морські дрони або БпЛА в регіонах далеко за межами Чорного моря — у Європі, Африці, на Близькому чи Далекому Сході», — наголосив представник ГУР.

Водночас, як раніше повідомляли в українській розвідці, російська космічна програма стикається з труднощами: через технічні та виробничі проблеми РФ була змушена відкласти запланований на 2026 рік запуск третьої партії супутників системи «Рассвєт».

Нагадаємо, у відповідь на розгортання Росією військової мережі супутникового інтернету «Рассвет» від компанії «Бюро-1440» в Україні почали обговорювати ідею фізичного знищення цих апаратів. Головною перешкодою для протидії сучасним супутниковим системам є не так складність самих технологій збиття, як масштаб орбітального угруповання. Проєкт «Рассвет» передбачає запуск від 288 до 730 супутників, що робить фізичне знищення окремих апаратів малоефективним.

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На переконання експертів, значно перспективнішими способами боротьби з російською мережею є застосування спеціалізованих засобів РЕБ, які враховуватимуть недоліки системи «Волна Купол Гарант», а також ураження наземної інфраструктури, над чим Україна вже працює.

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