Не лише старт в IT: Mate academy запускає навчання для фахівців з досвідом

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Компанія запускає новий напрям: онлайн-курси для розвитку кар’єри паралельно з роботою. Вони створені для менеджерів, аналітиків, розробників, маркетологів і тестувальників, які хочуть зробити наступний крок у кар’єрі.

Однією мовою з досвідченими фахівцями

Нові онлайн-курси не вчать професії з нуля, а допомагають розвивати навички, потрібні в поточній роботі. Тому в програмі — реальні інструменти, кейси та підходи, з якими фахівці працюють щодня.

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Основні тематики курсів: AI, MilTech, автоматизація, менеджмент, робота з даними та інші. Так Mate academy, яка вже 12 років допомагає українцям будувати кар’єру, виходить за межі IT та відкриває нові можливості для розвитку у digital та оборонних технологіях.

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Зараз доступні курси Product Analyst, AI для QA, Claude Code для Seniors, Project Management в MilTech.

Навчання, яке легко поєднати з роботою

Навантаження: близько 5 годин на тиждень у власному графіку.

Практика: живі Q&A з ментором і воркшопи з авторами курсу раз на два тижні.

Результат: після завершення курсу у студента є готовий проєкт або налаштовані робочі процеси під свої задачі.

Спільнота, яка допомагає рости

Спільнота Mate academy об’єднує 2% українських айтівців. Серед них не лише junior, а й middle та senior-спеціалісти. Головна мета спільноти: допомагати розвивати кар’єру кожному учаснику. Тому студенти нового напряму також отримують доступ до спільноти та її активностей, де можуть обмінюватися досвідом з колегами з ринку.

Навчання для команд у межах L&D-програм

За даними Світового економічного форуму (Future of Jobs Report 2025), 63% роботодавців вважають дефіцит навичок головною перешкодою для розвитку та трансформації бізнесу, а 85% планують зробити розвиток навичок працівників пріоритетом. Компаніям потрібно, щоб їхні спеціалісти постійно навчалися, але створювати власні навчальні програми in-house складно: це вимагає часу, експертизи та окремої команди. Тому курси для розвитку в професії від Mate academy доступні й для корпоративного навчання. Компанії можуть включати їх у свої L&D-проєкти, щоб співробітники опановували актуальні навички без відриву від роботи.

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