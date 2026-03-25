Не лише транспорт: експерт попередив, куди можуть бити росіяни найближчим часом

Атаки РФ по Україні / © ТСН

Влітку російські війська, ймовірно, продовжать і навіть посилять атаки на транспортну інфраструктуру України. Під загрозою також можуть опинитися об’єкти водопостачання, зокрема у великих містах.

Про це розповів військовий експерт Павло Лакійчук в ефірі «КИЇВ24».

«Транспорт — це логістика. Це інфраструктури як промисловості, так і пасажирських перевезень. Це було, є і буде. Очевидно, що буде ще більше», — сказав він.

Йдеться про широкий спектр цілей — від локомотивів і суден у портах до об’єктів розподільчих електромереж.

За його словами, удари по системах водного господарства також теоретично можливі. Однак їхній масштаб і ефективність залежатимуть від загальної результативності атак противника та погодних умов.

Раніше у Повітряних силах прокоментували тактику РФ під час масованої атаки 24 березня. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат показав дані системи моніторингу повітряного простору. Так, дрони заходили колонами через Чернігівську та Сумську області.

«Це лише два з кількох напрямків. А їх було близько п’яти. І все це доводилося збивати протягом дня вчора. Була складна ситуація», — зазначив Ігнат.

Він наголосив, що бійці ППО відпрацювали на максимум, знищуючи ворожі цілі.