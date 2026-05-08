Не лише у 25 і 45 років: коли паспорт треба терміново міняти - перелік причин

Пошкоджений паспорт може стати серйозною проблемою. Законодавством передбачено, що деякі дефекти роблять його недійсним. Тоді документ потрібно обов’язково обміняти.

Паспорт громадянина України є основним документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство. Зауважимо, що постановою Кабміну затверджений порядок оформлення, видавання, обміну, вилучення, визнання недійсним та знищення паспорта. Зокрема, обмін цього документа здійснюється у разі непридатності для подальшого використання у такому стані.

У яких випадках паспорт громадянина України вважається непридатним:

паспорт чи фотокартка мають пошкодження та(або) відсутня їх частина, що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, власне ім’я, по батькові, дату та місце народження, ким виданий паспорт, підпис посадової особи та дату видавання;

у паспорта є пошкодження перфорованої серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити паспорта;

у паспорті є виправлення, зокрема внесення змін до персональних даних особи, найменувань органу, штампа, печатки;

у паспорті у вигляді ID-картки є пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія

Зауважимо, що паспорт громадянина України вважається недійсним та підлягає обміну і з інших причин. Зокрема, якщо виявлені помилки в інформації, внесеній до документа. Наприклад, у написанні прізвища, імені, по батькові, даті народження тощо).

