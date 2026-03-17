Не лише війна та еміграція: Україна потерпає від наслідків глобального старіння населення

Кількість померлих у світі невдовзі може почати перевищувати кількість народжуваних.

Катерина Сердюк
Демографічна криза в Україні

Демографічна криза в Україні

Демографи вважають, що чисельність населення планети може не перевищити 10,3 млрд осіб через початок його скорочення за 50-60 років. Сьогодні є стійке зменшення темпів приросту населення планети і його старіння, тож сценарій — цілком реалістичний.

Про це розповів доктор економічних наук, член-кореспондент НАН України Сергій Кораблін в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами експерта, в Україні ці тренди посилюються еміграцією, яка спочатку мала економічні коріння, а зараз безпекові. За даними ООН, з України за час великої війни виїхало майже 6 млн осіб, левова частка яких має тимчасовий захист в ЄС.

Опитування фіксують, що првернутися до України планує менше половини. Причини цього, констатував Кораблін, очевидні.

«Чи впливатиме це на стан економіки? Безумовно. Підприємці вже відзначають брак спеціалістів у цілій низці робочих професій. Чи є це вироком? Ні», — каже науковець.

Він стверджує, що у разі сталого повоєнного зростання умови життя й праці будуть покращуватися. Це і буде стимулом для повернення, але не всіх. Щобільше, Україна стане більш привабливою для іноземців — навіть під час війни левова частка громадян інших держав не залишила територію України.

«Наразі немало пишуть про зворотну хвилю поляків, які повертаються до Польщі після років роботи у країнах „старої Європи“. Чи може це згодом статися в Україні? Так. Чому ні? Принаймні об’єктивних причин того, щоб це було в принципі неможливо, нема», — говорить Кораблін.

Головне тут, продовжує він, це умови життя, які ми зможемо для себе налагодити.

«Врешті-решт, саме заради цього українці сьогодні й воюють», — підсумував експерт.

Раніше ми писали, що війна посилила старіння населення України. Близько 5 млн людей, переважно молодих жінок з дітьми, які є найбільш працездатною частиною населення, виїхали за кордон. Роботодавці вже відчувають дефіцит кадрів: вони змушені знижувати вікові вимоги та активніше залучати старших працівників. Додатковий негативний фактор — низька народжуваність і дисбаланс між потребами економіки та вибором професій молоддю.

