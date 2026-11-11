Не лише воду: у Зеленського закликали українців робити запаси перед важкою зимою

Зима в Києві / © pexels.com

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Україні потрібно готуватися до складної зими, адже наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру стають дедалі відчутнішими. Зокрема, відновити пошкоджені об’єкти вдається не так швидко, як торік. Водночас розраховувати на швидке закінчення війни не варто, оскільки Росія продовжує нарощувати виробництво озброєння.

Про це 11 листопада заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук під час форуму «Всеохопна оборона: від концепції до дій».

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За її словами, особливо складною зима може бути для киян. Російські удари пошкодили енергетичні об’єкти, а можливості їхнього відновлення вже не такі, як під час попереднього опалювального сезону.

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«Ця зима точно буде важкою, тому що інфраструктура через прицільну роботу ворога по ній, на жаль, уже не піддається ремонту так, як навіть минулої зими, і ми це чудово розуміємо. Чи буде киянам важко? Так, буде важко, але нам потрібно готуватися», — наголосила Верещук.

Чому не варто розраховувати на швидке закінчення війни

Посадовиця також прокоментувала переговори України, США та РФ в Абу-Дабі. Вона застерегла від надмірних очікувань щодо їхніх результатів і закликала оцінювати ситуацію за діями Москви, а не політичними заявами.

Верещук звернула увагу, що Росія не припиняє посилювати свої військові можливості: збільшує виробництво безпілотників і ракет. Тому розмови про швидке завершення війни, на її думку, не відповідають реальній ситуації.

«Я дивлюся реальності у вічі. Росія нарощує свій військовий потенціал: збільшує виробництво дронів, у них буде дедалі більше ракет. Чому ми маємо говорити про те, що вони готуються до миру? Звідки у нас таке уявлення? Тому що хтось сказав по телевізору чи в Америці хтось хоче це так показати? Реальність інша», — заявила вона.

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Через це заступниця голови ОП закликала українців завчасно подбати про необхідні речі, зокрема воду, а також не забувати про людей, яким складніше самостійно підготуватися до можливих труднощів.

«Тому запасаймося водою, запасаймося, чим можемо, дивімося собі під ноги, намагаймося допомогти тим, хто самотній. Ми 2022 року все це робили», — сказала вона.

Нагадаємо, днями блекаут паралізував Дніпро. Жителі міста стояли в чергах по питну воду та шукали місця, де можна зарядити телефони й повербанки.

Тим часом експерти відверто оцінили ідею уряду звести понтонні мости у столиці, адже лунали заяви, що перші альтернативні переправи через Дніпро в Києві можуть запрацювати вже на початку наступного року.

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