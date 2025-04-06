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Не лише зброя: Зеркаль пояснила, яку допомогу може втратити Україна через погіршення відносин зі США
Україна може не отримати усіх коштів із макрофінансової допомоги.
Для України важливо зберігати добрі відносини зі США, оскільки Вашингтон надає допомогу нашій країні в багатьох сферах — не лише у військовій, але й у фінансовій.
На цьому наголосила українська дипломатка, членкиня координаційної ради Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль у Мосейчук Podcast.
«До червня в нас є можливість отримати ту зброю, яку ще Байден виділяв Україні, і я думаю, що ця зброя для нас важлива. Ми ж уже бачили, як [постачання зброї] зупиняється… Трамп не зобов’язаний її видати», — зауважила вона.
При цьому Зеркаль відзначила ще одну проблему, яка може виникнути в разі погіршення відносин зі США, — Україна може не отримати усіх коштів із макрофінансової допомоги, які мають прийти в другій половині цього року.
«Чи зможемо ми вижити без цих грошей? Сумніваюсь. Бо [фінансова допомога] розрахована так, що в першій половині року нас підтримає Європа, а в другій половині, наприкінці ми отримаємо гроші від США. І на це розрахований наш бюджет», — пояснила вона.
Саме тому, вважає дипломатка, Україні потрібно залишатися цікавою для США.
Нагадаємо, 6 квітня пані посол США в Україні Бріджет Брінк повідомила, що американська військова допомога для України надходить щодня.