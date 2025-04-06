Не лише зброя: Зеркаль пояснила, яку допомогу може втратити Україна через погіршення відносин зі США

Військова допомога від США / © ТСН.ua

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Для України важливо зберігати добрі відносини зі США, оскільки Вашингтон надає допомогу нашій країні в багатьох сферах — не лише у військовій, але й у фінансовій.

На цьому наголосила українська дипломатка, членкиня координаційної ради Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль у Мосейчук Podcast.

«До червня в нас є можливість отримати ту зброю, яку ще Байден виділяв Україні, і я думаю, що ця зброя для нас важлива. Ми ж уже бачили, як [постачання зброї] зупиняється… Трамп не зобов’язаний її видати», — зауважила вона.

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При цьому Зеркаль відзначила ще одну проблему, яка може виникнути в разі погіршення відносин зі США, — Україна може не отримати усіх коштів із макрофінансової допомоги, які мають прийти в другій половині цього року.

«Чи зможемо ми вижити без цих грошей? Сумніваюсь. Бо [фінансова допомога] розрахована так, що в першій половині року нас підтримає Європа, а в другій половині, наприкінці ми отримаємо гроші від США. І на це розрахований наш бюджет», — пояснила вона.

Саме тому, вважає дипломатка, Україні потрібно залишатися цікавою для США.

Нагадаємо, 6 квітня пані посол США в Україні Бріджет Брінк повідомила, що американська військова допомога для України надходить щодня.