Не мала баба клопоту: у Білорусі ліквідовують наслідки перебування російських вояк

У Білорусі "підчищають" наслідки дислокації російських військ.

На території роеспубліки шукають та утилізують боєприпаси та зброю росіян, які ті загубили.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Триває ліквідація наслідків дислокації на території республіки білорусь підрозділів збройних сил російської федерації, що залучались до ведення бойових дій на території України. Проводяться заходи із попередження незаконного обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також зазначають, що з особовим складом військових частин Збройних сил Республіки Білорусь проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається імовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни по території України.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко зізнався в тому, що білоруська зброя є затребуваною "для потреб Росії". Держави мають спільні програми, над якими сьогодні інтенсивно працюють. За словами голови уряду, Білорусь має труднощі з експортом продукції через санкції Заходу.

Раніше повідомлялося, що збройні сили Білорусі терміново закуповують 20 тис. жетонів. Їх можна використовувати для упізнання вбитих.