"Не мали одягу, їжі та предметів гігієни": в Росії виявили три табори для депортованих маріупольців

"Не мали одягу, їжі та предметів гігієни": в Росії виявили три табори для депортованих маріупольців

Усі депортовані українці були у вкрай важкому та пригніченому становищі.

Волонтери з Росії виявили три табори для депортованих українців в Пензенській області РФ. Вони відвідали один із таких таборів, де на той час перебували понад 400 осіб - здебільшого жінки та 147 дітей різного віку, зокрема і немовлят.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



"Наші громадяни були у вкрай важкому та пригніченому становищі, не мали одягу, харчів, предметів гігієни, адже їх забрали із Маріуполя прямо з бомбосховища", - розповіла омбудсменка.

За її словами, сімох українців із російського табору вдалося доправити до Естонії.

"За результатами спільної роботи з російськими волонтерами, консульською службою в Естонії та Естонською стороною, вчора перші 7 українців з табору у Пензенській області, зокрема, сім’я з трьома дітьми, були доправлені до міста Нарва в Естонії та отримують допомогу. Наразі готуємося до перевезення наступної групи осіб", - написала Денісова.

Омбудсменка зазначила, що українці, які зараз перебувають в Росії і не знають, як дістатися до України чи країн Європи, - можуть скористатися пунктом пропуску через кордон РФ до міста Нарва, де їм нададуть допомогу консульська служба України та місцеві громади.

Уся інформація та корисні телефони, необхідні для перетину кордону та перебування в Естонії за посиланням тут.

Отримати додаткову інформацію можна також на гарячій лінії Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яка працює безкоштовно та цілодобово: 0 800 50 17 20.

Нагадаємо, раніше омбудсменка заявила, що окупанти знищують маріупольців усіма можливими засобами, перетворивши місто на пекло. Такі дії рф є геноцидом українського народу.

За понад місяць блокади міста Маріуполь окупанти не допустили туди жоден гуманітарний конвой з продовольством та ліками від України або міжнародних організацій. Гуманітарна ситуація в місті - критична.

Читайте також: