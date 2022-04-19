Не мав ні зброї, ні вибухівки: окупанти у Криму засудили дитячого тренера до 17 років колонії за "тероризм"

Не мав ні зброї, ні вибухівки: окупанти у Криму засудили дитячого тренера до 17 років колонії за "тероризм"

Підконтрольний окупаційній "владі" Криму Південний окружний військовий суд виніс вирок 37-річному дитячому тренеру Емілю Зіядінову у справі Хізб-ут-Тахрір – 17 років колонії суворого режиму.

За нібито "організацію діяльності терористичної організації" та "приготування до захоплення влади" суд призначив Зіядінову 17 років позбавлення волі з відбуттям перших чотирьох років у в'язниці, інших – у колонії суворого режиму з обмеженнями після відбуття терміном на 1 рік 6 місяців.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

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Варто наголосити, що згідно з матеріалами справи, обвинувачений не мав зброї, вибухівки, боєприпасів, не планував здійснювати теракт і не закликав інших до здійснення терористичних дій.

В обвинувальну висновку "суду" йдеться, що чоловік нібито організовував конспіративні збори забороненої в Росії організації Хізб-ут-Тахрір одному з помешкань у Криму. Ексдружина господаря помешкання кілька разів непритомніла в суді під час допиту – раніше жінка давала свідчення слідчому в будівлі ФСБ.

Також свідчення проти Зіядінова дав таємний свідок під псевдонімом Татаров. Він заявив, що обвинувачений був членом Хізб-ут-Тахрір, проводив конспіративні заходи, на яких він та інші невстановлені слідством особи активно вивчали ідеологію ХТ за основними джерелами, активно вербували інших осіб до участі у діяльності цієї організації.

Водночас свідок не зміг докладно повідомити суду про обставини свого знайомства з підсудним та деталі проведення заборонених зборів. Татаров дуже часто плутався у своїх показах, навіть прокурор був цим збентежений.

Таємний свідок також не зміг точно підтвердити, що Зіядінов брав участь у будь-яких заходах, лише згадав про його присутність на деяких мітингах, організованих партією Хізб ут-Тахрір.

Захист і сам підсудний називають процес сфабрикованим та пов'язують справу з висловленням громадянської позиції та публічною критикою силових структур за репресії щодо інших кримських татар.

Додамо, що Зіядінов з дитинства займався карате. Під час навчання в університеті займався тхеквондо, пізніше почав тренувати дітей у рідному селищі Красногвардійському в Криму.

Нагадаємо, в березні на окупованому півострові затримали кримськотатарських активістів Активістів Еміля Емірова та Насруллу Сейдалієва.

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