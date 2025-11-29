Не має аналогів у світі: цієї ночі українська ППО показала унікальний результат — "Флеш"

Українська ППО / © tsn.ua

Те, що зробили ЗСУ сьогодні вночі, 29 листопада, не має аналогів у світі.

Про це написав у Facebook український експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш».

Експерт високо оцінив роботу української ППО під час відбиття російської масованої ракетно-дронової атаки на Україну, головним напрямком якої був Київ.

«Я без пафосу скажу, що, напевно, жодне місто у світі жодної країни не зможе відбити продуману атаку понад пів тисячі повітряних цілей», — зазначив він.

«Флеш» особливо підкреслює, що запорукою успіху стала саме майстерність українських бійців ППО: «Коли Patriot збиває балістику в автоматичному режимі, рятуючи наші життя, це більше заслуга партнерів, які надали нам ці системи».

«Ми вистояли. Дякуємо ЗСУ», — підсумував він.

Цієї жахливої ночі, коли протиповітряна оборона зіткнулася з безпрецедентною навалою — майже шість сотень ворожих безпілотників, — розраховувати лише на автоматизовані системи було неможливо. Проте захисники неба продемонстрували феноменальну майстерність, знищивши понад 90% цієї повітряної армади. Крім того, вони ідеально відпрацювали по балістичних цілях, зупинивши всі чотири випущені «Іскандери».

Нагадаємо, вночі 29 листопада РФ вдарила по Києву дронами й ракетами. Є загиблі й постраждалі. «До 29 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю. 19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Двоє людей загинули», — зазначив мер міста Віталій Кличко.