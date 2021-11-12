Не має імені, а батьки майже не відвідують: як почувається немовля, якому у Дніпрі зробили надскладну операцію на серці

Не має імені, а батьки майже не відвідують: як почувається немовля, якому у Дніпрі зробили надскладну операцію на серці

Дівчинку перевели з реанімації до звичайної палати патології новонароджених.

У Дніпрі медики врятували дитину, яка народилася з важкою вадою серця. Немовляті провели складну операцію, а для цього довелося зупиняти його серце.

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Як почувається дитина, розповідає "Наше місто".

Народилася недоношеною і з важкими вадами

Дівчинка, яку прооперували у лікарні Руднєва у Дніпрі, народилася недоношеною з вагою 2 кг 400 г і з важкою вадою серця. Врятувати дитину вдалося завдяки злагодженим діям дніпровських та столичних медиків - у Дніпрі вперше провели унікальну операцію на відкритому серці.

Кілька днів тому дівчинку перевели з реанімації до звичайної палати патології новонароджених. Наразі загроз її життю немає.

"Дитина надійшла до нас із комбінованою пороком, який включає стеноз трахеї, відкриту артеріальну протоку, великого розміру дефекти міжшлуночкових та міжпередсердних перегородок, Для того щоб стабілізувати стан дівчинки, був спочатку проведений перший етап лікування. Ми закрили артеріальну протоку, а потім, використовуючи досвід наших європейських партнерів, провели балонну дилатацію трахеї. Це дозволило нам зробити радикальну корекцію вади серця. Причому зробити це за умов штучного кровообігу на зупиненому серці", - розповів Олександр Романенко, заступник медичного директора лікарні ім. Руднєва.

В операції брали активну участь кардіохірурги із Києва.

Перенесла дві операції

Першу операцію дівчинці зробили, коли їй було 2 тижні. Вона не могла нормально дихати через стеноз трахеї. На вентиляції легень новонароджена перебувала близько трьох тижнів. За цей час була виконана досить рідкісна на сьогоднішній день процедура – ​​балонна дилатація трахеї.

На неї лікарі дніпровські лікарі зважилися після констультації зі столичними колегами. Під час операції вага дівчинки була лише 2 кг 800 грам.

"Нам було до кінця незрозуміло, чи впоралися ми зі стенозом трахеї. Готувалися до того, щоб одразу зробити і пластику трахеї, і усунути серцеву ваду. Але в останній момент, після всіх консультацій дійшли висновку, що, можливо, у цієї дитини все ж таки є шанс на подальший розвиток без втручання на трахеї. Коли ми три доби тому прибирали у малечі трубочку, це був дуже хвилюючий момент. Ми не знали – чи зможе вона дихати самостійно чи ні. Але, на щастя, наші зусилля мали успіх. Дівчинка сама дихає, почувається нормально. Сподіваємося, що у майбутньому вона буде здоровою людиною", — говорить Павло Павлов, завідувач кардіохірургічного відділення лікарні ім. Руднєва.

На другому етапі було здійснено оперативне втручання, завдяки якму усунули ваду серця. Для цього до Дніпра зі столиці приїхала бригада із п'яти медиків. Транспортувати дитину на ШВЛ було небезпечно.

"Основний етап операції тривав 2,5 години, ще близько півтори години ми готували дівчинку до втручання. Серце було зупинено на 38 хвилин, весь цей час воно не скорочувалося, легені не дихали. І за серце, і за легені працював апарат штучного кровообігу. Він збагачував киснем кров", - зазначає Павло Павлов.

Післямова

Лікарі говорять, що проблему з серцем у малюка вирішили, вона не турбуватиме. Що стосується трахеї, її стан буде зрозумілим з часом. Можливо, доведеться знову оперувати.

Слід додати, що у дівчинки поки немає мені. Її батьки, які мешкають у Павлограді, до неї майже не приїздять. У лікарні сподіваються, що життя дитини, яке таким трудом відвоювали у смерті, буде щасливим.

Нагадаємо, що Тернопільській області 11 листопада попрощались із подружжям, яке загинуло в смертельній ДТП поблизу м. Бережани. Їхній 5-річний син, який теж їхав у автомобілі, перебуває у лікарні та поки не знає про смерть батьків.

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