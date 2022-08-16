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Не маючи успіху на суходолі, ворог продовжує застосовувати авіацію

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Не маючи успіху на суходолі, ворог продовжує застосовувати авіацію

Фото: Associated Press

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямі стабільно складна, але контрольована.

Протягом дня за підтримки артилерій та авіації намагався провести штурмові дії для покращення свого тактичного положення в напрямку Новогригорівки та Білогірки.

Про це пише оперативне командування "Південь". 

Не маючи успіху на суходолі, по позиціях українських підрозділів ворог продовжував застосовувати авіацію. Але 14 авіаатак виявились безрезультатними.

Продовжуючи обстрілювати населені пункти в тилових районах, вдарив «Ураганом» по Великій Костромці і Миколаєву, а з важкої артилерії типу «Піон» обстріляно Марганець. Без людських втрат.

Нагадаємо, ЗСУ збили ворожий "Алігатор" на Донеччині.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
348
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