"Не мають право брати їжу з холодильника, а за провини б'ють": під Харковом з будинку сімейного типу вилучили 8-х дітей

"Не мають право брати їжу з холодильника, а за провини б'ють": під Харковом з будинку сімейного типу вилучили 8-х дітей

До лікарні потрапила найстарша дівчинка зі зламаною ключицею.

У Харкові до лікарні потрапила 7-річна дівчинка зі зламаною ключицю та синцями на тілі. Медики повідомили про стан дівчинки правоохоронцям.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

Правоохоронці з'ясували, що травмована дитина виховується в будинку сімейного типу в селищі Слатіне. Там мешкають 49-річне подружжя та вісім дітей.

"Поліцейські опитали батьків та вихованців. За словами батька, дівчинка отримала травми через падіння зі сходів. Співробітники ювенальної превенції ухвалили рішення вилучити всіх дітей і тимчасово помістили їх в лікарню. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження)", - повідомили у поліції.

У місцевих пабліках пишуть, що в будинку сімейного типу до дітей застосовують насильство.

"У селищі Слатине є будинок сімейного типу, в якому проживають мама, тато та 8 названих дітей віком 1-3 роки і старше. Сім'я живе на допомогу для прийомних дітей. Найстарша дочка 2014 року народження два дні тому порвала книгу, за що її було покарано - "результат" на фото. Вчора дитина не послухала маму, тато схопив дівчинку і зламав їй ключицю. Далі, діти не можуть підійти до холодильника і взяти їжу, оскільки це вважається крадіжкою, і дітей за це карають битою. І найсумніше, що соціальні служби Дергачівського району в курсі цієї ситуації (і не хочуть забирати дітей, кажучи, що це зразкова родина", - повідомив автор публікації в телеграм-каналі Харьков 1654.

Нагадаємо, що у Кривому Розі за загадкових обставин померла 6-річна вихованка будинку сімейного типу родини Кудрявцевих Аміна Менго. Родина вважалася зразковою. Тіло дівчинки, щоб не можна було встановити причину смерті, названі батьки спалили і вивезли у сусідню, Херсонську область, де у водоймі втопили. Потім повідомили про зникнення дівчинки до поліції. Судовий розгляд у цій справі триває дотепер.

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