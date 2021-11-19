Не менше 15 ударів: у Полтавській області син сокирою зарубав батьків та спалив будинок через ігроманію

Не менше 15 ударів: у Полтавській області син сокирою зарубав батьків та спалив будинок через ігроманію

Чоловік отримав довічне позбавлення волі.

У Полтавській області 29-річний син вдарив сокирою по шиї батька, а невдовзі за допомогою сокири та ножа позбавив життя матір. Обом батькам було завдано не менше 15 ударів, несумісних із життям. Зловмисник отримав довічне позбавлення волі за скоєне.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Відомо, що батьки часто конфліктували з сином через його пристрасть до азартних ігор, що призводило до фінансових боргів у родині. Торік улітку після з’ясування стосунків син вдарив сокирою по шиї батька, який перебував у флігелі, а невдовзі за допомогою сокири та ножа позбавив життя матір, яка спала в будинку.

Загалом експерти нарахували не менше 15 смертельних ударів, які наніс син батькам. Аби приховати злочин, зловмисник підпалив флігель і будинок та втік. Але повернувся, коли побачив рятувальників, яких викликала сусідка. Син навіть допомагав їм гасити пожежу.

На момент вбивства зловмисник мав випробувальний термін за крадіжки. Нині суд визнав чоловіка винним у двох умисних вбивствах, одне з яких вчинене з метою приховати інше, та умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 1 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України). За скоєне йому присудили довічне позбавлення волі. До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

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