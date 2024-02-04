"Не міг миритися з совковщиною": боєць 3-ї штурмової про те, як загримів у "дисбат"

Боєць 3-ї штурмової зізнається, що під час строкової служби він був "злісним порушником дисципліни", бо не міг миритися з "совком" в армії.
Боєць Третьої штурмової Антон Радько ("Тоха"), який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну і воює у складі Третьої штурмової бригади, розповів про пережитки "совка" в ЗСУ до початку війни з РФ.
Про це він сказав в інтерв'ю "Апострофу".
"Я свого часу служив строкову службу і і був злісним порушником дисципліни. Не міг я миритися з совковщиною і дибілізмом. Думав, що піду в армію, стану чоловіком, навчусь військовій справі. Але ні. Мільйон віджимань, вдягань протигазів, повзання, всякої нісенітниці. Точніше, протигази, віджимання і повзання – це не нісенітниця. Але так, як це подавалось – це було, щоб просто задовбати", – пригадує боєць.
Через свою поведінку Радько відбував покарання у дисциплінарному батальйоні ще один рік.
"Не жалкую про це, але й не вихваляюсь цим. Але це відбило у мене бажання військової служби", – відверто говорить захисник.
Радько розповів, що недавно зацікавився тим, як руйнували українську армію до 2014 року.
"До того ж, це були часи (коли Антон Радько служив "строкову". – Ред.), коли продавались танки, ракети і все, що можна було. Недавно я подивився статистику щодо того, скільки списували техніки у 2008-2009 роках. Там були такі цифри – 500 танків, 300 літаків. Тобто за рік списували стільки техніки, скільки у нас не було техніки взагалі на 24 лютого 2022 року", – зазначив він.
Раніше Антон Радько звернувся до українців, які бояться йти до війська, і пояснив, що боятися – це нормально. Просто потрібно свій страх використовувати як зброю.
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