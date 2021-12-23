Не міг знайти телефон та порізав друга: у Вінниці копи затримали жорстокого вбивцю

Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.
У Вінниці правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві свого товариша. Він завдав йому майже десяток ножових поранень.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, подія сталася в одній із квартир у селищі Сутиски Вінницького району. Там між двома чоловіками спалахнув конфлікт, внаслідок якого раніше вже судимий громадянин завдав приятелю вісім ударів ножем. Причиною цього стало те, що підозрюваний не міг знайти свій телефон.
“Знаряддя вбивства, кухонний ніж, поліцейські вилучили. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що у Харкові суд обрав запобіжний захід блогеру, який обплював патрульного.
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